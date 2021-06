Musica, esibizione di Svetlana Beresnaia a Cerreto Guidi

Da molti anni la grande musica è di casa a Cerreto Guidi, con l’organizzazione di eventi che portano nel borgo mediceo concertisti di fama mondiale.

Il Festival Internazionale di Musica nato come festival organistico e poi trasformatosi in un progetto più ampio e articolato, è giunto alla quindicesima edizione e prevede per Venerdì 2 luglio in Piazza Vittorio Emanuele II, alle ore 21,15, un importante concerto, organizzato dal Comune di Cerreto Guidi, dalla Pro Loco e dall’Associazione CCN Buontalenti.

Si esibirà Svetlana Beresnaia, un’apprezzata pianista russa. Direttore il Maestro Simone Valeri. Sono in programma musiche di Bach, Vivaldi, Scarlatti, Handel, Mozart, Chopin e Debussy.

L’ingresso è gratuito, ma per il rispetto delle normative anti Covid, è necessaria la prenotazione rivolgendosi all’Ufficio turistico Pro Loco:

Tel. 0571.55671

Mail info@prolococerretoguidi.it

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa