Nella serata di ieri, lunedì 28 giugno, è scoppiato un incendio a Pian Di Mommio (Massarosa). È avvenuto in via della Magia in un'abitazione al primo piano. I vigili del fuoco di Lucca sono entrati nell'appartamento e hanno trovato un cane privo di vita. Al piano terra era presente una persona non deambulante che è stata affidata in via precauzionale al personale sanitario del 118.