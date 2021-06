Piano Regionale del cibo: Toscana e Anci insieme per promuovere le eccellenze

Anci Toscana e Regione condivideranno il percorso per realizzare il Piano Regionale del Cibo, che valorizzerà e promuoverà le eccellenze e i territori toscani attraverso la definizione di vere e proprie food policy. E’ questo l'importante obiettivo raggiunto oggi al Tavolo delle politiche locali del cibo di Anci Toscana, riunito con la vicepresidente e assessora regionale all’Agricoltura Stefania Saccardi.

La proposta è stata avanzata dalla coordinatrice del Tavolo Roberta Casini, sindaca di Lucignano, che ha presentato il documento di sintesi dell’Associazione dei Comuni sulle politiche regionali del cibo, elemento di partenza per condividere con la Regione un percorso che parta dal basso per giungere al Piano Regionale. La vicepresidente Saccardi ha colto e condiviso l'importanza dell'ambizioso obiettivo, rilanciando per avviare immediatamente tutte le azioni necessarie per costruire il Piano insieme ai territori e poi approvarlo.

Durante la riunione del Tavolo, composto oltre che dai Comuni anche dal mondo scientifico e dalla società civile, è stata avanzata anche la proposta di organizzare una iniziativa collaterale agli eventi organizzati in occasione del G20 dell’Agricoltura, che si terrà in autunno a Firenze, dedicato alle politiche del cibo.

Fonte: Anci Toscana - ufficio stampa