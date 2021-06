Offese alla Juventus e parte la rissa tra 70enni

Gli animi si sono scaldati forse troppo in una sala scommesse di Firenze. Tra due tifosi 70enni è partita la rissa dopo alcune frasi offensive contro la Juventus. L'altro avrebbe protestato e di tutta risposta è stato afferrato per il collo. I due stavano guardando Croazia-Spagna, gara degli Europei vinta poi dagli iberici.

Sul posto, in via del Saletto, è intervenuta la polizia per la scena surreale. Le escoriazioni dell'anziano afferrato al collo sono state curate dai sanitari inviati dal 118. Poi è tornata la calma nel locale. La versione della vittima sarebbe stata confermata da alcuni testimoni.