'Sante, Madonne e Arpie', mostra diffusa a Montelupo

Dal 22 giugno al 31 luglio, nella mostra diffusa Sante, Madonne e Arpie, organizzata dal Museo della Ceramica nelle sale del Museo e nella Fornace, le artiste della Strada della Ceramica ci offrono una rilettura delle collezioni storiche del Museo Montelupo, un dialogo con le opere che raffigurano icone femminili. Un femminile sempre ritratto da interpreti maschili, in tutte le sue sfumature: dal tema religioso (le Sante), all’esaltazione della bellezza (Le Madonne), a figure pseudo femminili e paramitologiche (le Arpie). In questa mostra le stesse icone vengono reinterpretate e discusse dallo sguardo delle artiste contemporanee. Una costellazione di solo show delle artiste, nelle sale del museo della ceramica e negli spazi della fornace, prepareranno il percorso per la lettura dell’evento finale, che si terrà il 27 luglio alle 19.00.

«Il progetto "Sante, Madonne e Arpie"ci propone una bella riflessione sulla femminilità legata all'arte. Un'interpretazione corale dell'iconografia connessa con le donne e i simboli del femminile che troviamo sui manufatti esposti nel nostro museo. Si tratta di un progetto che vuole collegare sensibilità artistica e temi sociali in modo nuovo e che trova nella collaborazione e fra donne il principale elemento di forza», afferma l'assessore alla cultura Aglaia Viviani.

Tutti i martedì appuntamento con una o più performance proposte dalle artiste. Sabato 24 luglio alle ore 19.00 si terrà una visita guidata alla mostra collettiva, mentre martedì 27 luglio ci sarà una performance collettiva alle ore 19.00 presso il Museo della ceramica.

La partecipazione alle visite, incontri e laboratori è gratuita. Per quanto riguarda il laboratorio tenuto da Veronica Fabozzo i posti disponibili sono 12.

Mentre per le visite guidate i posti per gli incontri in spazi chiusi sono 8 (possibili repliche e turni), negli spazi aperti sono 25. È sempre consigliata la prenotazione, contattando:



Museo della Ceramica

info@museomontelupo.it,

telefono 0571 1590300

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa