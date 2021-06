Scuola Normale, Guglielmo Meardi nuovo preside a Firenze

La Scuola Normale Superiore ha eletto il nuovo Preside della Classe di Scienze politiche e sociali, che ha sede a Palazzo Strozzi, a Firenze. Si tratta di Guglielmo Meardi, professore ordinario di Sociologia dei processi economici e del lavoro. È autore o curatore di numerose pubblicazioni internazionali di ambito politico-economico e caporedattore dell’European Journal of Industrial Relations.

Laureato in Scienze politiche all’Università di Milano, il prof. Meardi ha svolto attività d ricerca a Parigi e Varsavia, prima di conseguire il PhD allo European University Institute di Fiesole. Ha insegnato per vent’anni all'Università di Warwick, nel Regno Unito, dove è stato, dal 2012 al 2019, professore di Relazioni industriali e Direttore dell’Unità di ricerca sulle relazioni industriali. È stato inoltre Visiting Fellow di numerose accademie e università, in Canada, Francia, Belgio, Germania, Polonia, Italia e Spagna. Dal luglio 2019 è professore ordinario alla Normale.

Meardi è stato eletto all’unanimità nella seduta della Consiglio di Classe che si è svolta venerdì 18 giugno, a Palazzo Strozzi. Sarà in carica per i prossimi tre anni accademici, a partire dal primo novembre. Succede alla professoressa Donatella Della Porta, Preside dal 2015, quando la Classe di Scienze politiche e sociali era ancora l’Istituto di Scienze Umane e Sociali. Attualmente la faculty conta 12 professori, 4 ricercatori, 9 assegnisti, 53 allievi del corso di PhD e 8 allievi del Corso ordinario.

Fonte: Scuola Normale Superiore - Ufficio stampa