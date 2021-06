Si festeggiano i 120 anni dalla nascita della Camera del Lavoro di Empoli

Conferenza stampa domani mercoledì 30 giugno alle ore 12 presso la Casa della Memoria, via Livornese 50, Empoli: nel 2021 ricorrono 120 anni dalla costituzione della Camera del Lavoro di Empoli e, congiuntamente al Comune di Empoli, Unicoop Firenze, Aned, Anpi, Arci e Auser, la Cgil ha organizzato un programma unitario di iniziative che saranno presentate agli organi di stampa e televisivi.

Inoltre, i ragazzi di tre classi del Liceo Virgilio ed i loro insegnanti hanno partecipato ad un concorso per il logo della Cgil di Empoli e per la definizione del manifesto unitario delle iniziative, che saranno presentati in conferenza stampa.

Sarà presente il sindaco di Empoli, Brenda Barnini, rappresentanti di tutte le associazioni e del liceo Virgilio. Per la Cgil ci saranno la segretaria generale metropolitana Paola Galgani e il responsabile empolese Paolo Aglietti.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze