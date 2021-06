Torna 'A Veglia sulle Aie' a Montespertoli

Dopo un anno di pausa, ritorna uno degli appuntamenti estivi più attesi a Montespertoli, "A Veglia sulle Aie" in collaborazione con l'Associazione Grani Antichi di Montespertoli.

Giunto alla decima edizione, il progetto valorizza il territorio portando numerosi visitatori per tutta l'estate in dieci aziende agricole e agrituristiche del paese.

"Per tutta l’estate, bellezza, ospitalità, cordialità e buon cibo saranno le protagoniste delle Veglie sulle Aie delle aziende partecipanti che consentiranno di riscoprire il valore e la gioia del semplice stare insieme" dichiara Alessandra De Toffoli, Assessore alla Cultura e al Turismo.

Dal 7 luglio al 7 settembre apriranno le porte ai turisti ed ai cittadini montespertolesi dando la possibilità di degustare i prodotti locali conditi da attività collaterali: laboratori sugli antichi mestieri agricoli, passeggiate alla scoperta del territorio e divertenti attività per i più piccoli.

Il calendario completo prevede:

Dal 7 al 9 luglio - Le Fonti a San Giorgio - prenotazioni al 0571 609298

Dal 10 al 13 luglio - Agriturismo Montalbino - prenotazioni al 389 6825334

Dal 14 al 20 luglio - Podere Lemniscata - prenotazioni al 391 4912647

Dal 21 al 27 luglio - Fattoria Poggio Capponi - prenotazioni al 0571 671914

Dal 28 luglio al 3 agosto - Casa di Monte - prenotazioni al 0571 609903 - 329 1616913 - 339 8014897

Dal 4 al 10 agosto - Azienda Agricola Ammirabile - prenotazioni al 0571 670627 - 347 3859727

Dall'11 al 17 agosto - Podere Paglieri - prenotazioni al 338 7878957 - 333 7127734

Dal 18 al 24 agosto - Fattoria la Gigliola - prenotazioni al 0571 608001 - 349 4665135

Dal 25 al 31 agosto - Villa Vacanze Manetti - prenotazioni al 0571 671930 - 328 7766551

Dall'1 al 7 settembre - Agricampeggio Cipollatico - prenotazioni al 0571 659195 - 347 0184240

Sarà possibile scaricare la brochure completa del programma dal sito del Comune di Montespertoli e per ogni novità si potrà seguire la pagina Facebook e Instagram "A Veglia Sulle Aie".

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa