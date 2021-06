Una Ouverture dedicata ai Queen al Chiostro degli Agostiniani

Una “Ouverture” dedicata ai Queen e al loro repertorio. Venerdì 2 luglio 2021 alle 21.15 va in scene al Chiostro degli Agostiniani la prima data della stagione musicale estiva del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, ‘La Bohemian Fantasy’, un riadattamento orchestrale a cura di Giuseppe Andaloro, pianoforte; dirige, Giuseppe Lanzetta.

Un'occasione per riascoltare, in chiave sinfonica, “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “The Show Must Go On”, “Killer Queen”, “Somebody to Love” e altri capisaldi dell’epopea Queen. Il rock dei Queen verrà eseguito con arrangiamenti orchestrali che ne rispettano l’essenza e ne esaltano la forza. Protagonista un autentico fuoriclasse del pianoforte, Giuseppe Andaloro, a cui si devono anche gli arrangiamenti orchestrali. Vincitore di importanti riconoscimenti, primo tra tutti il Premio Busoni, Giuseppe Andaloro spazia con padronanza dalla musica rinascimentale a quella contemporanea. Il musicista siciliano è da sempre aperto alla musica dei giorni nostri, e proprio a “Bohemian Rhapsody” dei Queen ha dedicato una straordinaria versione per piano solo, pubblicata da Warner Classic.

GIUSEPPE ANDALORO - Nato a Palermo nel 1982, è un perfetto interprete per questo genere di incontri tra generi. Ha iniziato giovanissimo una intensa attività concertistica, proponendo al pubblico un vasto repertorio che spazia dal Rinascimento alla musica moderna e contemporanea. La sua trascrizione della “Sagra della Primavera” di Stravinsky per due pianoforti e due violoncelli ha riscosso sincera approvazione dalla critica e grande successo di pubblico alla serata sold-out della prima esecuzione.

E’ stato ospite di importanti festival (Salzburger Festspiele, Ruhr Klavier, Spoleto Due Mondi, Bucarest Enescu, Ravello, “Chopin” Duszniki-Zdròj, A.B. Michelangeli di Brescia e Bergamo, “Al Bustan” Beirut, “Mehli-Mehta” Mumbai) e in alcune delle più celebri sale da concerto del mondo, fra cui La Scala di Milano, Salle Gaveau di parigi, Konzerthaus di Berlino, Gasteig di Monaco, Royal Festival Hall e Queen Elizabeth Hall idi Londra, Santa Cecilia nel “Parco della Musica” di Roma, Rudolfinum Dvořák Hall a Praga.

Suona regolarmente con rinomate orchestre (London Philharmonic, Tokyo NHK Symphony, Singapore Symphony, Hong Kong Philharmonic, Philharmonische Camerata Berlin, London Mozart Players, Czech Philharmonic Orchestra) e grandi direttori del calibro di Vladimir Ashkenazy, Jean-Jacques Kantorow, Gianandrea Noseda, Andrew Parrott, Giuseppe Lanzetta; tra le sue collaborazioni con altri acclamati artisti spiccano quelle con Sarah Chang, Giovanni Sollima, Sergej Krylov, Anna Tifu, Svetlin Roussev, John Malkovich.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa