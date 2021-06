Vandalizzata la panchina arcobaleno a Santa Croce

La panchina arcobaleno a Santa Croce sull'Arno è già stata vandalizzata. Nella notte, ignoti hanno dipinto di nero - verosimilmente con dello spray - i colori arcobaleno della seduta ai giardini sull'Arno. A darne notizia è stata Giulia Deidda, sindaca santacrocese.

Nei giorni scorsi la stessa Deidda e altri membri della giunta avevano partecipato alla realizzazione della panchina, assieme a ragazzi e ragazze del Centro Giovani. I colori arcobaleno erano stati scelti per sensibilizzare la cittadinanza per i per i diritti LGBTQIA+* e contro l'omofobia e la discriminazione. Ma i nuovi colori sono durati poche ore. Deidda ha annunciato che nelle prossime ore sarà ricomprata la tinta e la panchina tornerà a essere arcobaleno.

"Ma fatemi fare una domanda. A tutte e tutti coloro che hanno ironizzato in questi giorni, magari facendo la facile e penosa battuta "Sulle panchine l'importante è potercisi sedere", come se i simboli non contassero nulla, io chiedo: continuiamo così, a sguazzare nei nostri pregiudizi, o la facciamo questa riflessione sulle discriminazioni? Io sono per farla" ha scritto Deidda.