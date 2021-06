Zazzeri, Restivo e Megli: Firenze va alle Olimpiadi

"Il giglio fiorentino arriva a Tokyo grazie a Zazzeri, Restivo e Megli. Ne siamo felici", dichiara Nicola Armentano, consigliere della Città Metropolitana delegato allo Sport. "Questi atleti fioriti nell'acqua hanno ricevuto il pass olimpico con la nazionale di nuoto per le Olimpiadi in Giappone - spiega Armentano - Arrivare alle Olimpiadi è un traguardo meraviglioso che esprime la bellezza dello sport, frutto di sacrifici, passioni, rinunce, ma anche di classe e tenacia. Chi potrà vivere questi momenti, che ho potuto personalmente accompagnare in diverse occasioni, porterà con sè ricordi indimenticabili. I migliori auguri da tutti noi e da tutti gli atleti impegnati fini al 14 luglio nelle Olimpiadi Metropolitane della Metrocittà Firenze".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa