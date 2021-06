Aggredisce la ex fidanzata bloccandola in auto, arrestato a Firenze

Ha aggredito e bloccato in auto la sua ex fidanzata. Per questo un uomo di 40 anni, originario del Perù, è stato arrestato ieri dalla polizia, allertata da alcuni passanti in via Marconi a Firenze, dove si è verificata l'aggressione.

Secondo quanto emerso l'uomo sarebbe stato ubriaco. Sulla base del racconto fornito agli agenti dalla ex fidanzata, 44enne connazionale dell'uomo, la relazione tra loro sarebbe finita agli inizi del 2020. Da quel momento però lui l'avrebbe perseguitata e anche aggredita al punto che nei suoi confronti era stato disposto un divieto di avvicinamento alla donna.

Ieri, quando è arrivata in via Marconi, appena parcheggiata la macchina il 40enne l'avrebbe bloccata all'interno dell'abitacolo, immobilizzandola.