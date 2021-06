Archeologia a Palazzo Pretorio, tour in notturna a Certaldo

Tornano dal 3 luglio al primo agosto 2021 le Notti dell'archeologia, iniziativa promossa dalla Regione Toscana arrivata alla ventunesima edizione. Quest'anno un'edizione più che mai attesa da appassionati e curiosi di ogni età per tornare a vivere in presenza musei e aree archeologiche, grazie a visite ed eventi di approfondimento sotto le stelle. Numerose le iniziative promosse a livello regionale, fra queste anche "Archeologia a Palazzo", evento organizzato dall'amministrazione comunale di Certaldo.

L'appuntamento è per lunedì 5 luglio 2021, a partire dalle 21 e fino alle 23: in programma, c'è una visita al museo di Palazzo Pretorio, luogo simbolo del borgo alto del paese dall'animo medievale. Una opportunità per vivere le suggestive sale dell'imponente struttura dal fascino indiscusso, gustandone le peculiarità storico-artistiche. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 0571 661219.

"Le Notti dell'archeologia ci permettono di far conoscere le nostre strutture museali in un orario inconsueto, con luci e atmosfere capaci di valorizzarle in maniera originale - sottolinea l'assessore alla Cultura del Comune di Certaldo, Clara Conforti - L'auspicio è di poter accogliere, nel pieno rispetto delle disposizioni anti-contagio Covid, visitatori di ogni età, a partire dalle famiglie: la nostra proposta va in questa direzione, con la convinzione che la cultura è di tutti e per tutti. L'amministrazione ha lavorato, con la collaborazione di tante realtà del territorio, a un cartellone di iniziative per l'estate e sta lavorando ad altri progetti che interessano lo stesso Palazzo Pretorio: al centro, l'apertura della sezione archeologica che andrà ad arricchire l'attuale percorso espositivo".

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa