Atterraggio d'emergenza a Pisa per una sigaretta elettronica accesa in aereo

Per una sigaretta elettronica accesa durante il volo, un aereo Lufthansa in viaggio da Monaco di Baviera a Olbia ieri sera è stato costretto a un atterraggio di emergenza. Questo secondo gli accertamenti di polizia effettuati. La segnalazione di fumo a bordo sarebbe giunta dall'equipaggio alla torre di controllo. Il volo è terminato all'aeroporto di Pisa, rimasto chiuso alcune ore ieri dal pomeriggio alla sera. I passeggeri sono risultati incolumi e i voli programmati sono stati cancellati. I passeggeri rimasti a Pisa sono stati ospitati in degli alberghi locali.

oscana Aeroporti spa, gestore dello scalo, aveva anche chiesto all'Aeronautica militare la possibilità di usare la pista secondaria dell'aeroporto (Pisa ha due piste, ma solo una viene normalmente impiegata per l'aviazione civile), per ripristinare i collegamenti, opzione che non sarebbe stata possibile attivare.