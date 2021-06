Bonaccini in Toscana ospite del Pd Vinci a Sovigliana

Un gradito ospite arriva a Vinci lunedì 5 luglio: il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini.

L’iniziativa alla quale è stato invitato il presidente si chiama “idee per il Paese” e il partito democratico di Vinci lo “interrogherà” su questo tema.

L’incontro si terrà all’aperto nella terrazza della casa del Popolo di Sovigliana.

“In questo momento particolarmente difficile – afferma Daniele Vanni, segretario comunale del Partito Democratico di Vinci - abbiamo deciso di organizzare questa assemblea pubblica per discutere con Stefano Bonaccini quali temi è necessario mettere al centro del dibattito pubblico per far ripartire il nostro paese aprendo una nuova stagione di sviluppo a lungo termine.”

Il presidente sarà intervistato dal giornalista di Repubblica Ernesto Ferrara.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa