Coronavirus, 20 nuovi casi nei territori dell'Asl Toscana Centro

Sono 20 i nuovi casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro. Risultano due decessi non tutti avvenuti nelle ultime 24 ore ( uno in provincia di Prato ed uno in provincia di Pistoia).

Di seguito il dettaglio:

17 casi in provincia di Firenze, di cui 1 in zona empolese

Bagno a Ripoli 3

Barberino Tavarnelle 1

Firenze 6

Firenzuola 2

Pontassieve 2

Scandicci 2

1 caso in zona empolese

Montespertoli 1

1 caso in provincia di Prato

Prato 1

2 casi in provincia di Pistoia

Montecatini Terme 1

Quarrata 1

Fonte: Ausl Toscana Centro