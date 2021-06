Escursioni, burattini e altro: gli eventi a Certaldo

Ecco il programma delle iniziative promosse dalla Proloco di Certaldo, in programma venerdì 2 e sabato 3 luglio 2021.

Marcialla è un piccolo borgo che sorge intorno ad una grande piazza di forma pentagonale. Esistente già in età romana, diventa un importante mercatale, in epoca medievale per il commercio dello zafferano. Durante il tour visiteremo la piazza, gli antichi edifici e i palazzi che appartennero ad importanti famiglie della zona, il teatro costruito nell'800 e la chiesa dove si cela una Pietà che la gente del posto ha sempre attribuito a Michelangelo". Al termine possibilità di aperitivo presso la Botteguccia.