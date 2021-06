Giancarlo Torracchi guiderà il Rotary Club Bisenzio Le Signe

La magnifica terrazza di Villa Castelletti a Signa ha fatto da cornice, la sera del 29 giugno, al rituale passaggio di Collare per il nuovo anno rotariano 21/22.

Il Rotary Bisenzio Le Signe riprende così il percorso degli eventi in presenza e lo fa con la tradizionale cerimonia della Campana fra Fabrizio Fossi, Presidente uscente, e Giancarlo Torracchi, che guiderà il Club sino al giugno 2022. Una serata viva e partecipata che testimonia la vitalità e la volontà del Club di crescere ed essere parte attiva del territorio di appartenenza. La serata è stata animata anche dalla lotteria di una litografia di Maccari il cui ricavato verrà destinato ai futuri service che il Club ha in animo di realizzare nell’annata.

Nel rispetto del cerimoniale il Presidente uscente Fabrizio Fossi ha illustrato il bilancio dell’annata trascorsa che, se pure funestata dalla pandemia, ha comunque consentito al Club di rimanere unito ed in contatto con le numerose serate di eventi online proposte dal programma ed un importante service, cui ha contributo anche la Rotary Foudation. Service che ha visto la consegna di due defibrillatori sul territorio di Signa, uno posizionato in una delle aree strategiche della Città e l’altro consegnato all’Arma dei Carabinieri. Fabrizio Fossi ha ringraziato tutti i soci e la squadra per l’impegno e la dedizione mostrati al Club.

Giancarlo Torracchi nel suo intervento di apertura della nuova annata ha voluto ricordare a tutti il motto che il Presidente del Rotary International, Shekhar Mehta, ha fissato : “Serve tu change lives”, “Servire per cambiare vite”, nello spirito che ha sempre animato il Rotary perché “prendersi cura e servire gli altri è il modo migliore di vivere, perché non cambia solo la vita degli altri ma anche la nostra”. Una missione che anche il Rotary Club Le Signe vuol perseguire in questa annata con la presenza ed i service che potrà realizzare sul territorio. Il nuovo Presidente ha ringraziato tutti per la folta partecipazione ed ha la presentato la squadra dell’ annata e le iniziative già in programma per luglio ed agosto. Ha poi rammentato i principali punti che il Governatore del Distretto, Ferdinando Damiani, ha inteso fissare per la nuova annata: attenzione al tema della cultura, della crescita dell’effettivo, alla valorizzazione dei talenti e delle professionalità dei soci in un’ottica di servizio alla collettività.

Il suono della campana ha concluso la bella serata. Ci porteremo a casa le belle parole del Presidente RI, S. Mehta: “il servizio è l’affitto che pago per lo spazio che occupo su questa terra, e voglio essere un buon inquilino di questa terra”.

Fonte: Ufficio stampa