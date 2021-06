Giovani cercasi: il progetto per cinque organizzazioni non profit

Quindici giovani saranno selezionati per affiancare le cinque organizzazioni non profit scelte per la terza edizione del bando Social Innovation JAM, iniziativa promossa da Fondazione CR Firenze all’interno del progetto Siamosolidali. Le realtà del Terzo Settore sono: Associazione Scientifica Pallium onlus, Santa Maria a Ferrano, Anemone Cav LGBTI Plus APS, Italiahello onlus e Asd Essere. Cerchiamo profili curiosi, motivati alla causa e creativi che possono essere progettisti, comunicatori, grafici, designer, videomaker, esperti di social media, scrittori, ma anche molto altro. Prende avvio la seconda fase del recruitment dell’iniziativa che mira a favorire sia l’adozione di modelli sociali innovativi, connessi a problematiche concrete espresse dai soggetti non profit del territorio, sia a creare opportunità per i giovani stessi nel mondo del Terzo Settore. I giovani under 35 avranno la possibilità di sviluppare e rafforzare sul campo le proprie competenze progettuali, comunicative e di raccolta fondi a partire da un caso concreto. La scadenza è mercoledì 22 settembre.

Ciascuna delle cinque organizzazioni non profit selezionate sarà affiancata da un massimo di tre giovani. Insieme cominceranno un percorso, realizzato in collaborazione con Impact Hub Firenze e Feel Crowd, per lo sviluppo di un progetto innovativo in grado di affrontare una problematica concreta attraverso la creazione di nuovi modelli e servizi. Al termine una commissione valutatrice premierà l’idea più innovativa e sostenibile che riceverà un accompagnamento per il lancio di una campagna di crowdfunding. Inoltre la campagna di crowdfunding al raggiungimento del 50% del budget prefissato riceverà un raddoppio della cifra da parte di Fondazione CR Firenze (da un minimo di 7 mila a un massimo di 10 mila euro). I giovani all’interno del team più meritevole, una volta raggiunto il goal della campagna, riceveranno da parte di Fondazione CR Firenze un buono premio a supporto della propria attività lavorativa del valore economico di 1000 euro a persona. Tutti gli under 35 partecipanti riceveranno una membership della durata di tre mesi per usufruire gratuitamente degli spazi e servizi di Impact Hub Firenze.

Queste sono le sfide progettuali che i giovani dovranno sviluppare: l’Associazione Scientifica Pallium onlus ha bisogno di incrementare la platea dei sostenitori in particolare di giovani attraverso i canali digitali; Santa Maria a Ferrano intende riqualificare e valorizzare il bosco come parte integrante della sua proprietà in modo innovativo e sostenibile; Anemone Cav LGBTI Plus APS mira a diffondere i propri servizi per garantire una corretta assistenza alle persone che hanno subito violenza appartenenti alla comunità LGBTI+; la sfida di Italiahello onlus è quella di creare una campagna di sensibilizzazione, comunicazione e formazione su informazioni e servizi sociosanitari locali per le comunità migranti; infine Asd Essere vuole promuovere e ampliare le attività all'aperto di sviluppo motorio rivolte alle famiglie (bambini e genitori insieme).

Per partecipare è possibile candidarsi compilando il seguente form online.

Fonte: Ufficio Stampa