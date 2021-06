Incendio sull'argine dell'Arno a Capraia e Limite. All'altezza del lungarno Trento e Trieste un rogo è divampato prima delle 16. Sul posto i vigili del fuoco di Empoli e la Vab Limite sull'Arno con due mezzi. A causa del vento di oggi l'incendio si è rapidamente diffuso lungo il crinale falciato da poco. Le fiamme sono state per diversi minuti molto vicine alla strada. Per fortuna non si lamentano feriti.