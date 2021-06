"La buona, la brutta e la cattiva" le donne di Rossini in scena a Sovigliana di Vinci

LA BUONA LA BRUTTA LA CATTIVA

Declinazione al femminile da ROSSINI ai giorni nostri

di e con KATIA FRESE

al flauto FEDERICA BARONTI

all'arpa DIANA COLOSI

SOVIGLIANA VINCI, NUOVA TERRAZZA DELLA CASA DEL POPOLO VIALE TOGLIATTI, 223

01 luglio 2021 ore 21,30

Prenotazione: Ufficio Turistico di Vinci tel- 0571 933285 email ufficioturisticovinci@comune.vinci.fi.it

Un recupero di una giornata eccezionale, l'otto marzo, seppure la festa della donna dovrebbe essere tutti i giorni. Bene quindi il recupero al 1 luglio 2021 con la riproposizione di uno spettacolo evento del tutto particolare proposto dall'Associazione Valigia Blù con il patrocinio del Comune di Vinci.

E' anche l'occasione per visitare uno dei nuovi spazi culturali del nostro territorio: la nuova terrazza della Casa del Popolo di Sovigliana. Appuntamento quindi da non mancare, consigliando comunque la prenotazione al fine di evitare assembramenti.

Alcune note sullo spettacolo, scritto da Katia Frese, e e perché proprio Rossini, un autore straordinariamente complesso ed enigmatico, il Cigno di Pesaro, morto nel 1868. Basti pensare che gli fischiarono al debutto il Barbiere di Siviglia, poi il giorno dopo lo stesso pubblico, quello del Teatro Argentina di Roma, glielo consacrò capolavoro assoluto. Invece di gioire rasserenato, Gioachino Rossini cosa fece? Scrisse accorato all’amata: “Ma ciò che m’interessa ben altrimenti la musica, cara Angelica, è la scoperta che ho fatta di una nuova insalata!” Era il 1816 e il Cigno di Pesaro, con questa lettera a Isabella Colbran (di secondo nome Angela), soprano mito del Belcanto ottocentesco e dal 1822 sua prima moglie, ben chiarisce le priorità della sua esistenza.

Le donne e il buon cibo.

Proprio le donne sono al centro delle opere rossiniane, il melodramma rossiniano infatti inanella una serie di ritratti femminili di grande potenza e complessità, lontano dal clichè melodrammatico con protagonista una donna o vittima angelicata o incarnazione del male.

Le donne di Rossini costituiscono un immaginario moderno, che la loro sorte sia tragica o meno, sono delineate da molteplici sfaccettature, così abbiamo principesse pronte a impugnare le armi per la libertà, e donne che giocano con la seduzione e la furbizia per ristabilire la giustizia, chi usa l’estrema virtù per riscattarsi dall’inganno, chi il coraggio del silenzio pur di non abbassare la testa.

Donne nate per vincere e regnar quelle di Rossini.

Rossini si trasferì a Parigi nel 1823, dove conobbe Olympe Pélissier (1797-1878), scaltra demi-mondaine già amante anche di Balzac, che nel 1846 sarà la sua seconda moglie.

Scrisse 42 opere tra cui molti capolavori, ventisei le muse per citare solo le principali cantanti delle sue opere che lo ispirarono, due mogli.

Soleva dire: "Mangiare e amare, cantare e digerire: questi sono in verità i quattro atti di questa opera buffa che si chiama vita e che svanisce come la schiuma d’una bottiglia di champagne. Chi la lascia fuggire senza averne goduto è un pazzo".

Uno spettacolo assaggio delle sue opere e delle figure delle donne che stanno agli estremi, la Buona, la Brutta e la Cattiva…un viaggio breve ma intensissimo alla scoperta delle donne di Rossini…con finale a sorpresa!

Fonte: Comitato Dama di Bacco