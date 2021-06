Lamborghini in Valdelsa, il serpentone di supercar in giro con Bull Days Tuscany Reloaded

Sbarca per la prima volta nell’Empolese Valdelsa il Bull Days Tuscany Reloaded, un viaggio nel cuore della Toscana dove poter ammirare supercar e hypercar. Saranno oltre 50 le Lamborghini, provenienti da tutto il mondo, a percorrere i sentieri e i tracciati dei nostri storici paesi nella giornata di sabato 3 luglio.

Si tratta di una vera e propria esperienza sensoriale che permetterà ai partecipanti, provenienti da tutto il mondo, non solo di poter ammirare le bellezze del territorio ma di fermarsi e soggiornare in luoghi che rappresentano una vetrina imperdibile per la ripresa del turismo e delle presenze a seguito della pandemia covid 19. Dubai, Francia, Belgio, Italia, America e molto altro: è un lungo elenco, come il serpentone di autovetture di lusso, pronte ad invadere l’Empolese Valdelsa.

La giornata di sabato 3 luglio è quella designata con la partenza alle 8.30 dall’hotel ‘Villa Olmi’ di Firenze con un giro nel Chianti fra Montespertoli, Fiano e San Casciano Val di Pesa. Alle 10.30 la prima sosta nel comune di Certaldo in piazza della Libertà e nel borgo storico medievale.

Alle 12 invece ci sarà nuovamente la partenza per il Fiano, frazione di Certaldo, dove vi sarà il pranzo alla Tenuta di Sticciano. Alle 16.30 la partenza per il rientro in hotel e alle 20.30 cena di gala al Forte Belvedere di Firenze.

Presentatrice dell’evento, Francesca Romeo, conduttrice televisiva e modella, molto conosciuta nel panorama italiano.

Inoltre sarà presente anche Fabio Lamborghini, nipote di Ferruccio, storico fondatore del brand. Stefano Cigana, organizzatore dell’evento Bull Days Tuscany Reloaded, non nasconde tutta la sua euforia: “Arriviamo per la prima volta in un territorio ricco di storia e valore culturale, come la Valdelsa e il Chianti. I nostri partecipanti resteranno elettrizzati dalle bellezze alle quali assisteranno, mentre percorrano questi tracciati. Quello che cerchiamo puntualmente di trasmettere ai nostri ospiti non è solo il piacere di sfrecciare accompagnati da paesaggi indimenticabili ma di lasciare ricordi ed esperienze che possano permettere un ritorno in questi luoghi, così da aver fatto nascere nuove relazioni e rapporti”.

Le altre tappe previste in Toscana sono in programma il 2 e il 4 luglio ed interesseranno Firenze e Pistoia.

Per ogni informazione si può contattare lo 0422863337

Il programma completo e tutte le altre informazioni sono a disposizione sul sito internet http://www.bulldays.net