Nidi d'infanzia a Empoli, pubblicata la graduatoria per l'ammissione

È stata pubblicata la graduatoria definitiva per l’ammissione ai nidi d’infanzia, le assegnazioni e la lista di attesa ai nidi d’infanzia/Centro Zerosei comunali per l’anno educativo 2021/2022.

Gli elenchi dei bambini ammessi ai nidi d’infanzia, la lista di attesa e la nuova dotazione di posti disponibili per le ammissioni ai nidi d’infanzia sono pubblicati sulla home page del sito web del Comune www.comune.empoli.fi.it.

La pubblicazione sul sito istituzionale ha valore di notifica alle famiglie.

QUANDO PRESENTARE EVENTUALE RICORSO – Fino al 09 luglio 2021, nel caso in cui si rilevino delle irregolarità nell’assegnazione di sede è possibile presentare eventuale ricorso in merito alla sede assegnata con motivata nota scritta indirizzata al "Dirigente del Settore Servizi alla Persona".

RINUNCIA AL POSTO ASSEGNATO - Entro il 05 luglio 2021 è possibile presentare eventuale rinuncia al posto assegnato; la rinuncia deve essere fatta in forma scritta, sottoscritta da entrambi i genitori allegando i documenti di identità in corso di validità o permesso di soggiorno di entrambi i genitori e deve essere indirizzata al Servizio Educativo all’Infanzia al seguente indirizzo: servizieducativi@comune.empoli.fi.it o al protocollo del Comune di Empoli al seguente indirizzo: protocollo@comune.empoli.fi.it

SI RICORDA CHE L’AMMISSIONE AL NIDO E’ SUBORDINATA alla verifica della regolarità della posizione vaccinale del/la bambino/a;

Il Servizio Educativo all’Infanzia si riserva di procedere successivamente alla verifica a campione (5%) delle dichiarazioni rilasciate dai genitori nella domanda di iscrizione, come previsto all’art. 3 comma 1 delle Norme per l’iscrizione, la frequenza e la contribuzione ai nidi d’infanzia/Centro Zerosei.

AGEVOLAZIONE SULLE TARIFFE IN BASE ALL’INDICATORE ISEE

Si ricorda ai genitori dei bambini che saranno ammessi ai nidi comunali e che hanno l’intenzione di accedere a contribuzione tariffa mensile fissa agevolata per la frequenza del bambina/o/i al nido d’infanzia ed eventuale servizio educativo aggiuntivo “nidopiù” per l'anno educativo 2021/2022 che potranno accedere alle agevolazioni sul pagamento della tariffa in base ai criteri vigenti stabiliti dalle norme per l'iscrizione, la frequenza e la contribuzione ai nidi d'infanzia/Centrozerosei – anno educativo 2021/2022

DI PROVVEDERE AD INVIARE L’AUTOCERTIFICAZIONE ISEE ENTRO IL GIORNO 20 LUGLIO 2021 AL SERVIZIO EDUCATIVO.

Il modello per l’autocertificazione ISEE è reperibile sul sito web del Comune di Empoli al seguente indirizzo:

https://www.empoli.gov.it/sites/default/files/2021-06/Autocertificazione-indicatoreISEE2021-2022.pdf

I genitori che intendono pagare con addebito in c.c. devono riempire il Modulo per addebito diretto SEPA (SDD CORE) ; il modulo dovrà essere inviato all’Ufficio Scuola ed è reperibile nel box informazioni iscrizione nidi).

RIUNIONE CON I GENITORI –

Lunedì 12 luglio 2021 alle ore 18.00 è convocata la riunione con i genitori dei bambini nuovi iscritti presso il nido di ammissione.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa