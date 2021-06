Notte dei musei, Uffizi aperti di notte dopo due anni

Capolavori dell'arte da ammirare alla luce del crepuscolo, un calice per brindare godendosi il tramonto sulla bellissima terrazza della Loggia dei Lanzi. Dopo due anni la Galleria degli Uffizi torna ad aprirsi 'by night', e per di più praticamente gratis: avverrà questo sabato, 3 luglio, in occasione della Notte Europea dei Musei promossa dal Ministero della Cultura. Il celebre museo fiorentino sarà protagonista di una speciale apertura serale, dalle 19 alle ore 22, al costo simbolico di un singolo euro (fatte salve le gratuità previste dalla normativa in vigore per i musei statali): l'ultima volta era accaduto nel 2019. Non sarà necessaria la prenotazione. "E’ una ottima occasione per godere dei capolavori del museo in una luce diversa, più intima, quella del tramonto e della sera – commenta il direttore Eike Schmidt - ed anche, perché no, per un brindisi alla ripartenza sulla bellissima terrazza degli Uffizi".

Fonte: Gallerie degli Uffizi - Ufficio stampa