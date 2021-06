Panchine arcobaleno imbrattate, il centrodestra risponde in Consiglio comunale

Alessandro Lambertucci (Per un'altra Santa Croce): "Gesto di un cretino, ma resto delle panchine sono in pessimo stato"

Al consiglio comunale di ieri sera, mentre parlavamo di scarsa manutenzione, il sindaco ha affermato che, a noi dell'opposizione, c'avrebbe dato noia la panchina rainbow quasi a voler accostare la nostra parte politica al gesto di un cretino che ha macchiato di nero quell'oggetto. Ho subito corretto il sindaco perché, al sottoscritto, che si facciano certe generalizzazioni, non va affatto bene e perchè nessun colore di panchine mi disturba, giallo, nero, rosso, fucsia ma non digerisco certo che la maggior parte delle panchine comunali siano distrutte, semidistrutte o mantenute in pessimo stato cosí come le condizioni del nostro territorio. La sparata del sindaco, che visibilmente non vedeva l'ora di dire quella cosa (poi sarebbero quelli che sostengono che da noi non c'è posto per parole d'odio) mi fa pensare alla genuinitá del gesto e di tutto il clamore che istantaneamente ne è seguito con tanto di regista del quale, comunque, rispetto e condivido il messaggio e la buona fede.

Enzo Oliveri (Asma 2.0): "Deidda si dimetta"

La sindaca quando ha problemi con i cestini sempre pieni, panchine rotte, contenitori per la spazzatura strapieni cosa fa ? Non affronta i problemi ma li elimina, solo questo sa fare. Ognuno ha le proprie idee e vanno rispettate da ambo le parti. Per il sottoscritto la Sindaca può verniciare tutte le panchine del territorio arcobaleno purchè le persone ci si possano sedere senza il rischio di farsi male o di strapparsi i vestiti. E l’ora che venga fatta manutenzione a tutte le panchine che sono rotte.

L’assessora regionale del PD Alessandra Nardini riguardo alla panchina verniciata è stata velocissima nell’esprimere “Solidarietà alla comunità santacrocese e un plauso alla sindaca Deidda che si è attivata per ripristinarla” Come mai non è stata così veloce riguardo la vicenda keu ma ha aspettato 2 mesi per un suo intervento pubblico?

Cara assessora Nardini il grandissimo lavoro da fare a Santa Croce è quello di dare servizi efficienti ai cittadini affinchè possano vivere in tranquillità e serenità senza doversi avvelenare per l’inefficienza della nostra Amministrazione. Poi uno si domanda il perché i cittadini si allontanano dalla politica.

Non è penoso chi fa delle segnalazioni nell’interesse dei cittadini è invece penoso come viene amministrato questo comune pertanto è opportuno che la sindaca si dimetta quanto prima.