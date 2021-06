Schmidt chiede una tassa aggiuntiva agli street food: "Olio e ketchup sporcano, pulire ha un costo"

La cultura si scaglia contro lo street food: non si tratta di una questione culinaria o di tradizioni, ma di olio e ketchup. Ha fatto parlare la proposta del direttore degli Uffizi Eike Schmidt di tassare i paninari e chi vende cibo senza offrire posto a sedere: "Sarebbe giusto - ha detto Schmidt in un'intervista a Qn - introdurre una tassazione aggiuntiva per i locali di street food, insomma quelli che non offrono ai propri clienti spazio e tavolini ma li costringono a mangiare per strada".

L'obiettivo è limitare olio, ketchup e quant'altro che sporcano le strade delle città d'arte. Nel caso specifico Schmidt spiega che olio e ketchup non fanno bene alla pietra serena la quale va subito pulita per non permettere alla macchia di penetrare. Per il direttore "la gente che mangia per strada causa dei costi alla collettività perché le strade poi vanno pulite", da qui la richiesta di una ulteriore tassa per coprire le spese di pulizia.