Stati generali della salute: proseguono audizioni, il confronto aperto con Anci

Prosegue il fitto calendario di audizioni della commissione Sanità, presieduta da Enrico Sostegni (Pd), in preparazione degli Stati generali della salute in Toscana. Questa mattina sono stati sentiti il direttore di Arpat, Pietro Rubellini, il direttore di Irpet, Nicola Sciclone, sul rapporto tra recessione dovuta alla pandemia e salute della popolazione, il sindaco di Poggibonsi, David Bussagli, e, per l’ufficio del difensore civico regionale, Vittorio Gasparrini.

Il sindaco di Poggibonsi ha tratteggiato le linee del documento che Anci Toscana presenta alla commissione Sanità. Sia la rete ospedaliera che la rete territoriale hanno saputo reagire con tempestività nella fase della pandemia, spiega Bussagli, “c’è bisogno ora di uno scatto in avanti nell’attuazione delle zone distretto e alla piena attivazione degli strumenti di integrazione e al ruolo della programmazione zonale. È tempo di dare piena attuazione alla riforma e di dare poteri più significativi alle zone”. Quanto alla fase storica che si apre con l’arrivo delle risorse del Pnrr, Anci conferma la “richiesta di corresponsabilità e co-governance che presentiamo alla Regione”. Si vuole “una piattaforma regionale nuova, integrata, con livelli istituzionali, gestionali e professionali che siano paritari”. L’Anci Toscana chiede di “declinare in un quadro nuovo il rapporto tra sanità, salute e comunità tale da integrare politiche diverse tra loro”, con uno “sforzo di coordinamento, con l’attenzione indirizzata sulla qualificazione dei sistemi territoriali” e il rispetto “della necessaria autonomia di ciascun livello, pur con regole e principi uguali per tutti”. Più autonomia anche alle Società della salute, con l’auspicio di “non riaprire una discussione complessiva sui sistemi territoriali”, ma pensando a “ridefinire un grande piano per la salute e il benessere dei cittadini toscani”.

I lavori della commissione proseguiranno domani con nuove audizioni la mattina e il consueto appuntamento settimanale con l’assessore regionale alla salute, Simone Bezzini, nel primo pomeriggio, sullo stato di attuazione della campagna vaccinale Covid-19 in Toscana. Già fissate le prossime sedute: giovedì 8 luglio e, ancora, il 14, 15, 22, 28 e 29 luglio. Al termine del percorso partecipativo, che è stato prolungato fino al 31 agosto, la commissione presenterà un atto d’indirizzo per fornire la base degli Stati generali della salute che si terranno in autunno.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale