Successi per i cangurini dell'Etrusca, Under 15 e 16 chiudono in bellezza

Basketball Club Lucca - Etrusca Basket San Miniato 57 - 68

Tabellino: Poli 6, Bacchi 7, Iacopini ne, Ermelani 2, Nannetti 13, Panchetti 6, Bendinelli 6, Marmeggi 2, Spadoni 6, Mbengue 17, Gemignani 4. All. Carlotti Ass. Maggiorelli

Chiude la stagione nel migliore dei modi l'under 16 di coach Carlotti e Maggiorelli, che si impongono sul campo di Lucca, dopo una gara sempre condotta nel punteggio. Buona la partenza dei cangurini, con Mbengue e Gemignani a trovare un primo vantaggio importante. Ma nella parte centrale del match la scarsa attenzione difensiva e l'imprecisione ai tiri liberi non permette all'Etrusca di scappare. La partita rimane in equilibrio fino all'ultimo quarto quando i canestri di Bendinelli, Spadoni e Bacchi danno il vantaggio decisivo, fino alla vittoria finale.

Etrusca Basket San Miniato - Ludec Porcari 102 - 52

Tabellino: Castaldi 30, Scardigli 22, Gismondi 15, Napolitano 12, Santini 11, Fogli 6, Nacci 2, Gemignani 2, Federici 2, Grossi, Deffo, Gregorini. All. Regoli, Ass. Gori.

Con la vittoria di domenica mattina a Fontevivo si chiude il breve campionato Under 15 che ha visto protagonisti i nostri atleti classe 2006 e 2007. Percorso di sole vittorie concluso con un punteggio rotondo sugli avversari di Porcari, ospiti in questa calda giornata di fine giugno. Si vede dal ritmo dei primi due minuti che l'intensità della partita non è quella dell'andata. Entrambe le squadre non girano al 100%, ma il maggior tasso tecnico dell'Etrusca permette ai ragazzi di Regoli di scappare velocemente raggiungendo il +23 già a metà partita. Nella seconda metà la prestazione è più convincente e il divario si allarga. Bravi gli ospiti ad interpretare nella maniera corretta la partita anche quando lo scarto si fa più pesante. Si chiude il periodo di partite ufficiali, ma c'è ancora un importante appuntamento per gli Under 15 che si divertiranno a Giulianova dal 17 al 20 luglio per la rassegna del Giugliobasket. Tenete caldi i motori, c'è ancora da divertirsi!

Fonte: Etrusca San Miniato - Ufficio stampa