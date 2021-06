Teatro e legalità, incontro finale con i giovani al Circolo Arci Torre Giulia

Il “Laboratorio creativo per teatro e legalità”, ovvero un percorso di lezioni teatrali di base durante il quale sono stati affrontati i vari aspetti della legalità per sensibilizzare e avviare le giovani generazioni verso una comprensione positiva di questo principio fondamentale, si conclude oggi con un’iniziativa negli spazi esterni al Circolo Arci Torre Giulia.

"Come amministrazione comunale siamo costantemente impegnati nella salvaguardia della legalità – dice il sindaco Giovanni Capecchi – in particolare, il progetto si è concentrato sui beni confiscati, come quello presente a Capanne che, oggi, è un centro antiviolenza gestito dall’associazione Frida". L’iniziativa, finanziata dalla Regione Toscana attraverso il “Progetto Delide”, fa parte di un progetto di Arci Toscana che promuove azioni sulla cultura della legalità da realizzare con i giovani.

"L'Arci Valdarno Inferiore e l'amministrazione comunale di Montopoli in val d’Arno, grazie anche all’associazione “Le Ali di Icaro”, hanno voluto dedicare queste azioni al percorso di confisca dell’immobile a Capanne – spiega la vicesindaca Linda Vanni – è un percorso importante, soprattutto perché ha coinvolto i giovani e li ha resi protagonisti: il valore della legalità può resistere solo se anche le future generazioni sapranno custodirlo".

"I ragazzi si sono sentiti liberi di esprimere opinioni e punti di vista sull’argomento e hanno potuto confrontarsi con i compagni, ma anche con figure esperte della materia – conclude Cristiano Mori, direttore artistico de “Le Ali di Icaro” – il laboratorio è terminato con lo studio teatrale e drammatizzato di un ipotetico questionario sulla legalità che verrà poi esposto e sottoposto al pubblico che interverrà all’evento di mercoledì 30 giugno".

Oltre al sindaco Giovanni Capecchi, saranno presenti all'iniziativa Elisa Monciatti per l'associazione Frida, Fabrizio Tognoni e Giovanni Pagano di Libera e la responsabile Arci regionale Serenella Pallecchi.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno