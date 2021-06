Under 16 Scotti terza in tutta la Toscana

Terze in Toscana. Con questo splendido risultato si è chiusa la stagione delle Under 16 della Scotti che, nella final-four di Piombino, hanno dimostrato ancora una volta tutto il loro valore. Dopo una stagione contraddistinta da una lunghissima striscia di vittorie, le giovani biancorosse guidate da Mario Ferradini ed Alessio Cioni sono state sconfitte in semifinale dalle padrone di casa ed hanno poi vinto la finale per il terzo posto con Prato. Un concentramento nel quale le Under 16 hanno tenuto come sempre alto il nome del vivaio biancorosso ed hanno salutato un campionato che per loro è stato di grande crescita.

I tabellini delle due gare:

Semifinale

Piombino-Use Scotti Rosa 56-44

Use Scotti Rosa

Casini 19, Antonini 6, Pilastri 4, Fiaschi 3, Barbella 10, Pezzatini 2, Chelini, Capaccioli, L' Ala, Abdili, Mazzucconi, Giunti. All Ferradini (ass. Cioni) Finale 3° e 4° posto

Use Scotti Rosa-Prato 54-27

Use Scotti Rosa

Casini 22, Pezzatini 8, Antonini 4, Abdili 3, Fiaschi 4, Barbella 9, Chelini 4, Pilastri, Capaccioli, L'Ala, Mazzucconi, Giunti. All. Ferradini (ass. Cioni)

