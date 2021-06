Via Bisarnella, Picchielli (Lega): "Ridipingere subito le strisce pedonali"

In via Bisarnella sono state ridipinte le strisce blu per i parcheggi a pagamento (effettivamente ne avevano bisogno),invece le strisce pedonali, ormai quasi non più visibili, non sono state ripitturate. Il rischio per l'incolumità dei cittadini che si trovano ad attraversare la strada esiste ed è necessario intervenire subito. Come Lega riteniamo che l’obiettivo primario in questa situazione debba essere non quello di sistemare apposite zone di parcheggio a pagamento che porteranno sicuri introiti alle casse comunali, ma tutelare la sicurezza dei passanti attraverso via Bisarnella, anche con l’adozione di soluzioni funzionali, sicure e conformi alla normativa europea. I dati dell’incidentalità stradale da qualche anno evidenziano un costante aumento degli incidenti con pedoni coinvolti proprio in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, anche perché questi spesso non sono stati progettati, costruiti e mantenuti correttamente.

Andrea Picchielli

Capogruppo Lega Salvini Empoli