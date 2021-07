Anche il presidente Giani ospite della Festa de l'Unità a Poggibonsi

Dal 1 luglio al 25 luglio, dal giovedì alla domenica negli spazi interni ed esterni della Sala Polivalente “La Ginestra” in via Trento, prende finalmente il via la Festa de l’Unità a Poggibonsi.

Una festa rinnovata nella grafica, che parte dalla 'U di Unità come sottolinea la Segretaria Lore Lorenzi, che dichiara: “La Festa ‘U (dell'Unità) fino a qualche giorno sembrava impossibile. Invece con tenacia e caparbietà siamo riusciti a realizzarla negli stessi spazi dello scorso anno, costruendo iniziative politiche, offrendo servizi di ristorazione e bar, con presentazioni di libri, la libreria, e la tombola”.

Una festa che vede coinvolti nell'organizzazione non solo il PD di Poggibonsi, ma anche i Giovani Democratici, insieme nella costruzione di un percorso che, nonostante le difficoltà causate dalla pandemia, crede fortemente nella forza aggregativa della Festa dell'Unità, da sempre luogo di incontro e di confronto centrale per la nostra comunità politica.

La Segretaria del Pd di Poggibonsi, Lore Lorenzi prosegue “Siamo ora in zona bianca, possiamo dunque, tornare ad incontrarci consapevoli delle prescrizioni sanitarie e nel rispetto delle regole comunque da osservare per la salute della collettività, ma felici di ritrovarsi a parlare su temi importanti e sentiti dall'intera comunità. Il programma prevede iniziative di natura politica a partire da quella con il Sindaco e la Giunta, sulla sanità con l’Assessore regionale Simone Bezzini ed il Presidente della Commissione Sanità Enrico Sostegni, sulla scuola e la formazione con l’Assessora regionale Alessandra Nardini, quella con l’Onorevole e componente della Segreteria Nazionale del Pd, Susanna Cenni ed il Segretario provinciale Andrea Valenti. Sarà offerto uno spazio di discussione ai Giovani Democratici sul progetto regionale Giovani Sì con Bernard Dika; inoltre sarà presente anche il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.”

Lo spazio della Festa prevede tutte le sere ristorazione con posti limitati e su prenotazione, la possibilità di trascorrere ore piacevoli a giocare a tombola oppure acquistare un libro nella libreria ed inoltre, per tutta la durata della Festa dell'U (dell'Unità) sarà possibile sottoscrivere o rinnovare la tessera del Partito Democratico.

“Riteniamo la Festa un momento importante ed imprescindibile per la vita del Partito Democratico e per la città stessa – conclude Lore Lorenzi – con tenacia l’abbiamo pensata ed organizzata nella consapevolezza di offrire uno spazio nel quale ascoltare e confrontarci rispetto alle difficoltà scaturite dalla pandemia, uno spazio in cui ognuno di noi può portare il proprio contributo”.