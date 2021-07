Approvato bilancio di esercizio 2020 per Il Forteto

L’assemblea della Cooperativa agricola Il Forteto, riunita in assemblea il 29 giugno 2021, ha approvato il bilancio d’esercizio al 31.12.2020 che si chiude con un perdita di 755.911 euro e che rappresenta comunque il miglior risultato degli ultimi quattro anni. “La cooperativa - ha detto il presidente Maurizio Izzo - ha attraversato in questi ultimi anni una crisi profonda con perdite significative che finalmente con questi bilancio riusciamo a contenere”.

Nel 2020, si legge nella relazione, gli effetti della pandemia sono stati pesanti sopratutto sull’export dove le vendite sono calate del 20%, bene invece il mercato nazionale con un + 7%. Anche le attività di vendita diretta, che valgono il 20% del fatturato della cooperativa, hanno subito un contraccolpo dovuto alle chiusure imposte dalla pandemia perdendo complessivamente il 3%.

Nel corso del 2020 sono diminuiti i costi di produzione e servizi così come il costo del personale, ridotto di sei unità rispetto all’anno precedente. Al 31.12.2020 i soci della Cooperativa erano 72, 46 lavoratori e 26 conferitori, nel corso dello stesso anno sono stati ammessi 11 nuovi soci mentre 17 sono usciti per recesso o esclusione.

Il Forteto si conferma un’azienda fortemente radicata sul territorio, il conferimento di beni da parte dei soci è pari a circa il 60% dei costi sostenuti, il latte acquistato proviene per oltre il 76% da soci, produttori agricoli di base. Un rapporto destinato a essere ancora più proficuo già nel corso del 2021 grazie agli accordi sottoscritti con i produttori toscani di latte vaccino per la produzione di prodotti freschi, che saranno tra breve messi sul mercato con uno specifico packaging in grado di valorizzare la provenienza del latte e la qualità degli allevamenti da cui proviene.

Nel corso dell’assemblea il presidente ha annunciato l’avvio di una campagna di ricapitalizzazione della società da parte dei soci lavoratori e conferitori. “Un’ iniziativa che si rende necessaria per rafforzare il capitale sociale della società - ha spiegato Izzo - ma che ha in questo momento di rinnovamento e profonda trasformazione della società anche il segno di una ritrovata fiducia da parte dei protagonisti della vita cooperativa”.

Guardando al futuro, Il Forteto punta a una crescita del fatturato già nel 2021 superando la quota di 10 milioni su cui anche nel 2020 si è attestata. “I numeri di questi primi mesi del 2021 dicono che la ripresa è iniziata - afferma Izzo - e l’obiettivo indicato dal piano industriale per una crescita di 1,8 milioni di euro rispetto al 2020 e di 1,1 milioni rispetto al 2019 è perseguibile”.

Nel ripercorrere gli eventi di questo anno, il primo della gestione post commissariale, il presidente ha posto l’accento sull’opportunità del cambio del nome della cooperativa. “Non ho mai pensato - ha detto Izzo - che la lunga storia del Forteto possa essere identificata solo con le vicende giudiziarie, ma oggi la cooperativa è altro anche rispetto agli obiettivi che persegue e ha davanti una storia che devono scrivere le nuove generazioni. Da questo punto di vista quel nome rappresenta un macigno difficile da sopportare”. La decisione su questa scelta sarà quanto prima affidata alla cooperativa.

Fonte: Ufficio Stampa