Bitcoin Scende Mentre Dogecoin Sale

Bitcoin è sceso dello 0,56% in 24 ore mentre Ether è sceso dell'1,56%. Sorprendentemente, Dogecoin è aumentato del 9,5%.

Le tre criptovalute menzionate erano su una traiettoria ascendente al momento della stesura di questo articolo. Bitcoin era molto vicino a cancellare tutte le sue perdite nel periodo di 24 ore.

La Repubblica Popolare Cinese (RPC) ha chiuso le operazioni di mining di Bitcoin, sostenendo di essere preoccupato per gli effetti ambientali dell'elevato consumo di energia da parte dei minatori.

Tuttavia, alcuni di questi server vengono elaborati in aree in cui è disponibile energia idroelettrica, rendendo l'affermazione meno credibile. La banca centrale del paese ha anche recentemente dichiarato alle banche e alle società di tecnologia finanziaria come Alipay che devono limitare il commercio di criptovalute. Quella notizia ha fatto scendere Bitcoin e altre criptovalute per iniziare la settimana.

Questo articolo esaminerà l'azione notturna in BTC ed ETH e discuterà se si verifica un arresto anomalo o un ripristino.

Perché C'è Una Tale Divergenza?

La divergenza è stata ciò che ha contraddistinto le ultime mosse crittografiche di 24 ore rispetto al mese precedente. Bitcoin ed Ethereum sono diminuiti mentre Dogecoin è aumentato e XRP è aumentato. Non è chiaro perché fosse così.

Le criptovalute più comuni sono fortemente collegate tra loro, quindi non sorprende che ci sia stata qualche attività insolita nelle ultime 24 ore.

Ciò potrebbe essere spiegato dal fatto che diversi investitori possiedono queste monete. Bitcoin ed ETH sono stati adottati da molte società, ETF, hedge fund e altri investitori istituzionali nell'ultimo anno. DOGE è di proprietà principalmente di investitori più giovani, che sono stati i primi ad adottare la criptovaluta.

I due tipi di investitori non potrebbero essere più distinti. Mentre i primi cercano di fornire rendimenti corretti per il rischio superiori, i secondi sono cripto "veri credenti", che reggeranno in ogni caso.

Forse i millennial cripto sono più avversi al rischio rispetto ai gestori di hedge fund, il che potrebbe portare a rendimenti più elevati sulle monete che possiedono.

Si ripete quanto successe nel 2018?

Con il crash delle criptovalute così forte come è stato questa settimana, è naturale chiedersi se siamo in un altro tipo di situazione del 2018. Certamente, molte persone pensano che lo siamo.

Recentemente, Michael Burry (di fama di Big Short) è andato su Twitter per dire che le azioni di Crypto e meme fossero destinate alla madre di tutti i crash. La sua opinione è stata preveggente, poiché le criptovalute sono andate in crash subito dopo.

Se Burry ha ragione, un altro scenario del 2018 potrebbe essere alle porte. In effetti, il danno può già essere visto in fondi crittografici come Purpose Bitcoin ETF (TSX:BTCC.B) e titoli come Coinbase Global. Questa volta, le criptovalute sono profondamente intrecciate con i mercati azionari pubblici, il che potrebbe essere motivo di preoccupazione.

Fondi come BTCC.B e grandi aziende come Coinbase e Tesla sono fortemente investiti in criptovalute e, se si vendono, elimineranno quantità significative di ricchezza degli investitori.

Non sono solo i singoli investitori che investono in questi titoli ed ETF. Gli ETF S&P 500 sono fortemente esposti a Tesla. Quindi, se Bitcoin continua a crollare, tutti gli investitori potrebbero subire perdite significative.

Conclusione

Il 2021 è stato un anno selvaggio per le criptovalute. Dopo aver raggiunto i massimi storici di valore, la criptovaluta è crollata, creando panico e confusione. Potrebbero dirigersi verso uno scenario tipo 2018, con +80% di perdite.

Bitcoin è già del 50% al di sotto del suo massimo storico. Perderà un altro 10% per cancellare i suoi guadagni di anni. È impossibile prevedere il futuro. Una cosa è certa: gli investimenti in criptovalute vanno fatti con cautela. C'è un alto rischio di perdere il tuo investimento.