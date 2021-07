A partire da oggi, primo luglio, il Cashback avrebbe dovuto rinnovarsi per altri sei mesi. Invece la misura, per decisione del Consiglio dei ministri, è momentaneamente sospesa. Dopo il Cashback dedicato al Natale, prima sperimentazione della misura, ieri si è conclusa la prima fase del rimborso che mira ad incentivare i pagamenti digitali al posto dei soldi liquidi.

Il Cashback è l'argomento della settimana del nuovo sondaggio di gonews.it. Non è la prima volta che il sondaggio si occupa di questa misura: già a dicembre infatti, quando il servizio prese il via, domandammo ai lettori e ai cittadini in centro a Empoli se avevano attivato il Cashback o avessero intenzione di farlo (Qui). Nato proprio sotto le feste natalizie, il servizio puntava anche a rilanciare i consumi dopo un periodo di chiusura dei negozi causa Covid ma, allo stesso tempo, a combattere l'evasione fiscale.

Il primo semestre si è dunque concluso e, per il momento, non ve ne sarà un secondo. Varie sarebbero le motivazioni della scelta. Definita come si apprende, una misura a "carattere regressivo" che reindirizzerebbe le risorse verso categorie e aree del Paese "in condizioni economiche migliori". Inoltre il Cashback non incentiverebbe al pagamento con carta e avrebbe degli obiettivi non facilmente raggiungibili da chi detiene un basso reddito.

I primi sei mesi sono in ogni caso passati e, chi ha effettuato almeno 50 transazioni, avrà un rimborso di 150 euro. Sarà erogato anche il Super Cashback da 1500 euro, solo ai primi 100mila partecipanti che hanno effettuato il maggior numero di pagamenti elettronici entro il 30 giugno 2021.

Cashback sospeso, ne hai approfittato? Il sondaggio di gonews.it

Questa mattina siamo tornati a sentire i vostri pareri nel Giro d'Empoli. Molti coloro che non hanno attivato il Cashback, un po' per scetticismo un po' per semplice dimenticanza. Tra chi ha usufruito della misura c'è però dispiacere nel mancato rinnovo, mentre prosegue l'attesa di quello che sarà l'accredito del bonus guadagnato con i 50 pagamenti.

In quanti sono riusciti a raggiungere l'obiettivo semestrale? si può votare al sondaggio della settimana e rispondere alla domanda, "Cashback sospeso, hai ottenuto il bonus?" andando nella colonna destra della homepage di gonews.it. Per votare c'è tempo fino a giovedì 8 luglio 2021.