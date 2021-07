Criptovaluta: quando è il momento giusto per comprare?

I prezzi delle criptovalute stanno crollando. È ora di investire?

I prezzi delle criptovalute sono crollati nelle ultime settimane. Il prezzo di Bitcoin (CRYPTO:BTC) è sceso del 50% dal suo picco di metà aprile. Ethereum (CRYPTO:ETH) è sceso di quasi il 55% da metà maggio e Dogecoin (CRYPTO:DOGE) è sceso di un enorme 73% rispetto al suo picco di inizio maggio.

Mentre i prezzi in calo possono essere motivo di preoccupazione tra gli investitori, possono anche creare grandi opportunità di acquisto. Ciò è particolarmente vero per gli investimenti più costosi e l'acquisto durante una recessione può renderli più convenienti.

Con il crollo del mercato delle criptovalute, potrebbe sembrare un momento intelligente per acquistare. Ma dovresti davvero investire ora? Ecco cosa devi sapere.

Trovare il momento giusto per comprare

In teoria, ha senso provare ad acquistare investimenti quando i loro prezzi sono più bassi, per poi vendere una volta raggiunto il loro picco. Tuttavia, questo è molto più difficile di quanto sembri.

Il tempismo del mercato è incredibilmente impegnativo, ed è ancora più difficile con le criptovalute perché questi investimenti sono molto più volatili rispetto al titolo medio.

I prezzi delle criptovalute sono saliti sulle montagne russe, quindi cercare di trovare il momento perfetto per acquistare è quasi impossibile.

Se acquisti ora perché sembra che i prezzi abbiano toccato il fondo, c'è la possibilità che possano scendere ulteriormente e che avrai investito troppo presto. Ma se aspetti troppo a lungo, i prezzi potrebbero salire alle stelle e hai perso la tua opportunità.

Anche le criptovalute non hanno una comprovata esperienza come le azioni, quindi nessuno può indovinare se queste valute si riprenderanno dai loro crolli.

Finora, le principali criptovalute come Bitcoin sono riuscite a riprendersi dalle flessioni. Ma non ci sono mai garanzie che questi investimenti continueranno a prosperare e c'è la possibilità che la criptovaluta in generale fallisca.

Se acquisti quando i prezzi sono bassi presumendo che aumenteranno di nuovo, potresti essere deluso se la criptovaluta non ha successo.

Quando dovresti comprare?

Se sei interessato all'acquisto di criptovaluta, allora, quando dovresti acquistare? La verità è che non è necessariamente importante, purché tu sia strategico al riguardo.

La chiave per fare soldi nel mercato azionario è acquistare investimenti forti e mantenerli a lungo termine. Se sono davvero dei buoni investimenti, dovrebbero crescere nel tempo e i loro prezzi dovrebbero aumentare insieme a loro.

Lo stesso principio vale per le criptovalute. Se credi che la criptovaluta abbia un futuro brillante e cambierà il mondo, non importa necessariamente se acquisti quando Bitcoin costa $ 60.000 o $ 30.000 per token. Se un giorno raggiunge, diciamo, $ 500.000 per token, otterrai comunque un notevole profitto.

Naturalmente, non ci sono promesse che Bitcoin o qualsiasi criptovaluta avranno successo. Ma se hai intenzione di investire, dovrebbe essere perché credi nel suo potenziale e sei disposto a mantenere i tuoi investimenti per anni o addirittura decenni. Se stai investendo solo per cercare di guadagnare velocemente, è un gioco pericoloso e probabilmente finirai per perdere più di quanto guadagni.

Un altro modo per ridurre la volatilità dei prezzi è sfruttare la media del costo in dollari. Con la media del costo in dollari, investi una certa quantità di denaro secondo un programma prestabilito, ad esempio $ 1.000 ogni trimestre o $ 300 ogni mese.

A volte, finirai per comprare quando i prezzi sono alti. Ma altre volte investirai quando i prezzi sono più bassi. Nel tempo, questi alti e bassi dovrebbero essere mediati. Questo può aiutare a ridurre l'impatto della volatilità sui tuoi investimenti e non devi preoccuparti di acquistare al momento giusto.

Indipendentemente da quando scegli di investire, assicurati di mantenere una prospettiva a lungo termine. Nessuno sa se la criptovaluta avrà successo o meno, ma se lo fa, puoi massimizzare i tuoi guadagni mantenendo i tuoi investimenti a lungo termine.