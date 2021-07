Davide Astori, il ritratto del Capitano nel documentario di Edera: il video

È stato appena lanciato ed è visibile sul canale YouTube della rivista Edera “Davide – Ritratto del Capitano Astori”.

Il documentario ricostruisce quello che Davide Astori, ex calciatore della Fiorentina venuto a mancare il 4 marzo 2018, ha fatto e ha lasciato al mondo del calcio e non solo. Un viaggio all’interno di aneddoti, racconti, che hanno permesso di ricostruire l’immagine di un ragazzo curioso, gentile con tutti, mai superficiale, sia dentro che fuori dal campo. Un lavoro realizzato da Edera con Cure2Children e il Comune di Firenze, che hanno collaborato anche alla realizzazione del murale su Davide, da parte dell’artista siciliano Gulio Rosk.

Hanno partecipato alle interviste personaggi illustri del panorama calcistico (e non solo) italiano. Giancarlo Antognoni, Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, Salvatore Sirigu, Manuel Pasqual, Borja Valero, Stefano Pioli, Dario Nardella, sono solo alcuni dei personaggi che hanno raccontato Davide. Sullo sfondo, il rapporto che Davide aveva stabilito con Cure2Children, fondazione che da anni fornisce risorse per la cura di bambini in tutto il mondo.

Fonte: Ufficio stampa