Emanuela Tamburini, Gambassi e il rosato nel Chianti: l'intervista a La Stanza di Vetro su Clivo - canale 680

Una storia lunga cinque generazione. E lei è la prima donna della famiglia a prendere le redini dell’azienda vitivinicola. Emanuela Tamburini conduce, ormai da quasi vent’anni, l’azienda di famiglia che ha sede a Gambassi e che produce vino Chianti di alta qualità. Emanuela sarà ospite a La Stanza di Vetro per raccontare la storia della sua famiglia, il suo amore per la produzione del vino e per il territorio che promuove con esso.

Ma soprattutto racconterà le ultime novità che riguardano la sua vita professionale e quella sentimentale: da quasi due anni è spostata con Michele Jermann, giovane imprenditore friulano appartenente a una delle realtà imprenditoriali più famose nel mondo (il vino prodotto dalla sua azienda è stato decantato da Luigi Veronelli e, i prodotti Jermann hanno ottenuto il titolo di emblema italiano del vino bianco conosciuto nel mondo).

Dalla loro duplice unione sono nate tante belle cose: intanto una erede, Mariadele, la loro primogenita. E poi un rosato, il primo prodotto nell’area del Chianti., il Tj, che con le iniziali dei due cognomi racchiude un po’ la loro unione.

Ma non è l’unica novità: l’azienda Tamburini che è conosciuta in tutto il mondo per la qualità del Chianti adesso punta a conquistare il mercato italiano con il rosato e con un vino bianco, il Castelluccio. Lo fa con un nuovo logo, con un packaging tutto rinnovato, nella forma delle bottiglie, nei colori, che richiamano il Friuli e la Toscana e soprattutto, con l’utilizzo del tappo a vite.

Emanuela Tamburini che è anche al vertice del Mtv, il movimento per il turismo del vino in Toscana, punta, per la ripartenza dopo la pandemia, proprio a questo: a far conoscere, attraverso il suo vino, il territorio in cui tutto questo nasce.