Fucecchio, l'arte scende in campo per il sociale contro la violenza sulle donne

In questi mesi di chiusure e pandemia il tema della violenza sulle donne, ed in particolare del femminicidio, è purtroppo tornato più volte prepotentemente alla ribalta. Proprio per questo, nel momento in cui si cerca di tornare ad una normalità pur rigorosa e attenta, l'associazione Colori in corso ha deciso di realizzare la sua prima mostra post pandemia dedicata proprio al tema del femminicidio. L'esposizione, realizzata in collaborazione con la compagnia teatrale Sassi Sparsi e con il patrocinio del Comune di Fucecchio, sarà inaugurata sabato 3 luglio alle ore 17.30 presso la galleria “Le Contrade” in piazza XX Settembre e sarà visitabile tutti i giorni, dalle ore 17 alle 20, fino al 10 luglio. La mostra presenterà le opere degli artisti dell'associazione Colori in corso ovvero Sandro Caioli, Chiara Campigli, Benedetta Chiari, Gianni Ceccatelli, Michela Cianchini, Antonella Fiore, Claudio Occhipinti, Raffaele Salvatore Ranaulo, Sandra Spinelli, Gerardina Zaccagnino e, proprio grazie alla collaborazione con la compagnia Sassi Sparsi, sono previste anche performance teatrali.

“E' la nostra prima mostra dopo questo lunghissimo anno di pandemia – spiega Claudio Occhipinti, uno degli artisti dell'associazione Colori in corso – ed abbiamo voluto affrontare il tema del femminicidio perchè siamo convinti che l'arte debba rappresentare non soltanto l'esaltazione della bellezza ma anche le difficoltà e le tematiche legate alla quotidianità. L'arte deve calarsi nella vita quotidiana e farsi carico dei temi sociali come appunto quello del femminicidio, ed è proprio ciò che ci impegniamo a fare con questa mostra, che proveremo a portare anche nelle Sere d'estate che animeranno le vie del centro durante il mese di luglio”.

Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 348 7629102 (Claudio).

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa