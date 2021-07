Il Circolo Didattico di Fucecchio saluta la Dirigente Colombai: festa alla Carducci

Si è conclusa ieri sera la lunga carriera della dirigente Maria Elena Colombai del Circolo Didattico di Fucecchio con una festa presso la scuola Carducci, alla presenza di circa 200 persone.

A fare gli onori di casa il Sindaco Alessio Spinelli e l’assessore Emma Donnini. Presenti tutti i docenti che in 24 anni di lavoro si sono succeduti a Fucecchio, insieme ad ex sindaco e assessore. Momenti emozionanti e pieni di ricordi si sono succeduti per tutta la serata, presentati dalle varie insegnanti, che hanno ripercorso una carriera davvero entusiasmante fatta di tanti successi, progetti innovativi e pionieristici in tutti i settori dell’educazione ed in una cornice degna di un vero e proprio evento.

Non sono mancate sorprese come video, lettere e discorsi rievocativi e di saluto. “Mi sento ormai fucecchiese - ha affermato commossa la dirigente Colombai - per tutto quello che ho vissuto in questa città, circondata da docenti sempre disponibili con i quali ho potuto realizzare iniziative e progetti che hanno ottenuto riconoscimenti e migliorato la nostra scuola, sempre supportata dall’amministrazione locale con convinzione e immediato riscontro. Ringrazio tutti per questi anni trascorsi insieme e per questa bellissima festa.” Un clima di affetto e di riconoscenza ha fatto da sfondo ad una serata memorabile per il Circolo Didattico di Fucecchio.