Inchiesta Camorra in Toscana, fine domiciliari per un arrestato. Gli avvocati: "Risultato molto atteso"

"Ostento Stefano non si trova più agli arresti domiciliari". Lo scrivono in un comunicato i legali di Stefano Ostento, finito ai domiciliari nell'ambito di un'inchiesta della Dda di Firenze che il 20 gennaio scorso ha portato all'esecuzione di 34 misure cautelari nei confronti di persone accusate di aver favorito, in vario modo, la Camorra.

Riportiamo il resto della nota ricevuta:

"In data 25 giugno u.s., infatti, il GIP del Tribunale di Firenze ha accolto l'istanza di sostituzione della misura cautelare a firma dei Colleghi Avvocati Davide Cortesi e Franco Bulleri, coadiuvati dallo scrivente. Un risultato molto atteso da Ostento e dalla sua famiglia, che permetterà a Stefano di poter tornare a lavorare, con la speranza che sia di buon auspicio in attesa di dimostrare la totale estraneità ai fatti a lui contestati".