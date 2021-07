Keu sulla 429, sarà intimata la bonifica di un terreno contaminato dal cromo

In una nota del Comune di Empoli arrivano ulteriori notizie sui passi avanti che si stanno compiendo in merito alla 429, dopo le analisi che avrebbero rilevato quantità significative di agenti inquinanti provenienti dai rifiuti delle concerie del comprensorio del cuoio.

Innanzitutto sulla SR 429 già la prossima settimana sono previste altre indagini lungo tutto il percorso del lotto V, tra Brusciana (Empoli) e Dogana (Castelfiorentino) per caratterizzare tutto il rilevato.

Le indagini andranno a definire il Piano di Caratterizzazione previsto ai sensi della normativa vigente (codice dell’ambiente Dlgs 152/2006) e costituiranno il quadro conoscitivo tecnico sul quale sarà redatto il progetto di Analisi di Rischio Sito Specifica e Bonifica del sito, dove sarà localizzata e dimensionata la sorgente di contaminazione.

Contemporaneamente Arpat ha comunicato che proseguirà il monitoraggio delle acque superficiali mediante campionamento e analisi dei pozzi privati esistenti con cadenza trimestrale, al fine garantire la sicurezza dei cittadini.

In merito alle competenze, vista l’avvenuta notifica da parte di Arpat del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CRC) per il Cromo e l’Antimonio, in uno solo dei cinque campioni di terre prelevati e analizzati a maggio, la Regione provvederà ad individuare ai sensi dell’art. 244 del suddetto codice, il responsabile della contaminazione e ad intimare le necessarie procedure e risorse destinate alla bonifica del sito contaminato. Sarà dunque individuato chi ha scaricato quelle terre contaminate e gli verrà intimato di pagare la bonifica dei terreni.

Su questo aspetto specifico si dovranno attendere le valutazioni della Regione essendo questo sito di proprietà della Regione stessa nonostante il tracciato sia stato realizzato dal Commissario Regionale.