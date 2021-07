Le Olimpiadi Metropolitane portano la danza a Certaldo: centinaia gli spettatori in piazza

Grande successo per la Danza Sportiva ieri sera in Piazza della Libertà nel centro del Comune di Certaldo.

Nell'ambito dei tanti eventi organizzati fino al 14 luglio dalla Città Metropolitana per le Olimpiadi Metropolitane, la Federazione Italiana Danza Sportiva della provincia di Firenze, con il Comune di Certaldo, ha proposto una dimostrazione di tutte le discipline, con la regia del delegato Fids Enzo Tomasiello, a cui hanno assistito circa 600 spettatori. Per il Comune di Certaldo è intervenuto l'assessore allo Sport Iacopo Arrigoni.

Le società partecipanti, per un totale di 120 atleti, protagonisti con balli in coppia e in gruppo, con danze standard, classiche, moderne, latino americane, caraibiche, streetdance eHipHop, sono state la Effekappadance, JazzClub, SlemsArtiboo, A.S.D Happy Dance 99, YpsilonDance, Scuola di Ballo Tomasiello, Centro Studi Danza, Tiptap Boccaccio e LasClub.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa