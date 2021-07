Lega Toscana, decine di gazebo in tutta la Regione per raccogliere le firme dei sei referendum sulla Giustizia

Inizia domani e proseguirà per tutto il fine settimana, ma anche nei successivi ,la campagna di raccolta firme della Lega-Salvini Premier per i referendum sulla giustizia promossi dal Carroccio e dai Radicali. "Partiremo in tutta la Toscana nel fine settimana in decine di piazze con i nostri gazebo - afferma il commissario della Lega Toscana Salvini Premier Mario Lolini- cercando di essere presenti anche nelle località turistiche e balneari. Si tratta di sei temi di grande importanza, come la riforma del Csm, la responsabilità diretta dei magistrati, l'equa valutazione dei magistrati, la separazione delle carriere in magistratura. i limiti agli abusi di custodia cautelare, l'abolizione del decreto Severino. Temi di grande attualità su cui la Lega si impegna e che vanno nell'interesse del cittadino e della giustizia".

L'obiettivo della Lega Toscana è di raccogliere quante più firme possibile per contribuire alla causa nazionale. "Ci siamo posti come obiettivo - afferma Lolini- di raggiungere almeno 45mila firme raccolte in tutta la Toscana durante le varie settimane in cui chiederemo ai nostri militanti e volontari, ma anche a chi ha ruoli istituzionali, dai consiglieri comunali fino ai parlamentari passando per i sindaci, gli assessori ed i consiglieri regionali, in qualità anche di autenticatori, un grande sforzo collettivo. Sono convinto che la Toscana risponderà e l'obiettivo fissato non solo verrà raggiunto, ma verrà anche superato. La battaglia sulla giustizia non è di bandiera, ma di buonsenso e sono convinto che molti cittadini la condividano e daranno il loro sostegno a quello che è il principale strumento di democrazia diretta prevista dalla nostra Costituzione che è il referendum.

Fonte: Gruppo Lega