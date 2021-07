Liti fuori da un locale, scatta la sospensione della licenza

Da oggi è scattata la sospensione della licenza per 3 giorni per un locale di pubblico spettacolo di Firenze disposta, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., dal Questore Filippo Santarelli.

Il provvedimento, notificato ieri dalle volanti della Questura di Firenze, è stato adottato a seguito di un episodio avvenuto la notte di domenica scorsa.

Intorno alle 2.30 la volante è intervenuta per la segnalazione di una lite nei pressi del locale dove un cittadino italiano ha riferito agli agenti di essere stato aggredito all’interno da uno sconosciuto con il quale avrebbe avuto una colluttazione.

Secondo quanto emerso la “sicurezza” del locale è intervenuta e lo ha accompagnato fuori dalla discoteca dove però sarebbe stato successivamente raggiunto da quattro persone - compresa la stessa con la quale aveva già discusso all’interno - dando il via ad una seconda colluttazione.

Successivamente, mentre il giovane richiedeva l’intervento della Polizia, ne è poi scaturita una terza, in altre circostanze.

Nel provvedimento è evidenziato come il personale della sicurezza, intervenuto durante la prima colluttazione all’interno della discoteca, sia intervenuto dividendo i contendenti ed accompagnandone uno fuori, omettendo tuttavia di avvertire le Forze di Polizia, secondo le proprie mansioni, al fine di contribuire al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica nel locale.

Il Questore ha quindi ritenuto la sussistenza delle condizioni di pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, poiché il personale preposto al mantenimento della sicurezza del locale non avrebbe esercitato il previsto controllo sui clienti della discoteca durante l’attività di intrattenimento, non avendo conseguentemente impedito la violenta aggressione.