Malika dona 5mila euro a Lilith: i ringraziamenti del Centro Antiviolenza

Oggi, in data 1 luglio 2021, il Centro Aiuto Donna Lilith è stato beneficiario di un’importante donazione. Ben 5000 euro sono stati destinati al Centro Antiviolenza delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino da Malika.

Ricorderete sicuramente la vicenda che coinvolse la ragazza di Castelfiorentino agli inizi dell’aprile scorso. La giovane di 22 anni, dopo aver dichiarato alla famiglia la propria omosessualità, si ritrovò senza un posto dove stare. Davvero tanta la solidarietà che fu espressa dai concittadini della ragazza e da tutta la comunità. Una pioggia di aiuti e piccoli pensierini è testimoniata ancora oggi dal pomeriggio di lunedì 12 aprile, dove in molti si presentarono con qualcosa da donare alla sede Binario Donna, lo sportello del Centro Lilith di Castelfiorentino. In quell’occasione, oltre a beni utili e manifestazioni d’affetto come lettere e disegni, furono raccolti dalle donazioni dei cittadini 1365 euro, cifra che fu versata dagli operatori delle Pubbliche Assistenze empolesi nella raccolta fondi dedicata a Malika, alla voce “Raccolta Binario Donna Castelfiorentino”. I beni materiali furono poi consegnati nella mattina di lunedì 19 aprile nelle stesse mani della giovane, presso la sede delle Pubbliche Assistenze di Empoli.

Il Centro Aiuto Donna Lilith e le Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino non intendono entrare in merito alla discussione che si è creata nelle ultime ore proprio intorno alle raccolte fondi e alla gestione della somma in denaro raggiunta, quasi 140mila euro. Questo perché non spetta alla natura dell’associazione esprimere considerazioni di alcun tipo.

Dalla sua nascita nel 2002 il Centro Antiviolenza Lilith agisce in contrasto ad ogni forma di violenza e discriminazione promuovendo la parità di genere. Con i suoi 13 sportelli attivi nell’Empolese e Valdarno va incontro alle necessità di donne, mamme e bambini vittime di violenza.

Pubbliche Assistenze Riunite, Lilith e i suoi sportelli sono al fianco, come sempre, di chi si trova in difficoltà. Per questo l’associazione ringrazia ancora una volta, come nello scorso aprile, tutte le persone che dimostrarono solidarietà. E’ importante al giorno d’oggi sottolineare il valore dei bei gesti, quelli che niente hanno in cambio se non la gratificazione che nel proprio piccolo sia stato fatto qualcosa per qualcuno. Questo, e la completa affermazione dei diritti civili sono le uniche cose che sentiamo di poter affermare con forza oggi, riguardo alla vicenda e domani, come pensiero sempre valido.

Ringraziamo ancora Malika per la donazione effettuata al Centro Aiuto Donna Lilith: i 5000 euro donati saranno impiegati nei diversi percorsi che il Centro Antiviolenza empolese porta avanti nel sostegno a donne e minori vittime di violenza.

Fonte: Pubbliche Assistenze Riunite Empoli e Castelfiorentino - Comunicazione