Maximulta da due milioni di euro all'Antitrust a Publiacqua. La multa era stata inflitta a metà del 2019, oggi arriva la conferma. La sanzione sarebbe per una pratica commerciale scorretta consistente nella minaccia di interruzione della fornitura delle utenze condominiali anche in presenza di pagamenti parziali della fattura o morosità di uno o più condomini. Per il Tar Publiacqua non si sarebbe limitata a esercitare una facoltà contrattuale e le normative di settore. Per il TAR "le conclusioni cui è pervenuta l'AGCM risultano fondate e corroborate dalle evidenze istruttorie e si pongono in rapporto di piena coerenza e consequenzialità con le stesse. Le condotte pur legittime alla stregua della normativa di settore possono comunque rilevare come illeciti ai sensi del Codice del Consumo allorché, in ragione delle modalità con cui sono poste in essere e delle finalità con le stesse perseguite, risultano in grado di condizionare indebitamente il comportamento dei consumatori".