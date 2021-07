La moda riparte in presenza, a Firenze torna Pitti Uomo

Pitti Uomo ha riaperto la stagione delle fiere in presenza. L'edizione numero cento si è aperta ieri (mercoledì 30 giugno) a Firenze in Fortezza, dove il salone rimarrà fino al 2 luglio.

Rispettando le norme anti-Covid, molte persone hanno presenziato tra gli espositori di Pitti Uomo 100. Gli organizzatori hanno detto: "Non può essere una ripartenza, non si torna a prima dopo ciò che è successo, ma è un segnale in prospettiva per il futuro della moda".

Tra eventi e tendenze, ha aperto i battenti anche Pitti Bimbo. Tante aziende hanno portato alla ribalta abiti no gender o all'insegna dell'ecosostenibilità. Anche qui l'afflusso di pubblico non è mancato.