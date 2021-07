Modifiche alla viabilità a Bassa

Sono state introdotte alcune importanti modifiche lungo Via Soldaini, a Bassa (frazione di Cerreto Guidi). I provvedimenti sono stati decisi dal Comune, dopo averli sottoposti all’attenzione della Città Metropolitana di Firenze. Le novità hanno l’obiettivo di migliorare la sicurezza.

Nel dettaglio è stato deciso di rendere a senso unico il tratto di Via Soldaini dall’intersezione con la Sp 112 della Motta al nucleo abitato di San Carlo - Le Buche, con percorrenza, a senso unico, nella sola direzione del nucleo abitato.

Disposto anche un obbligo di arresto, con segnaletica orizzontale e verticale di STOP in corrispondenza dell’immissione in Via Soldaini.

Il doppio senso di circolazione è stato invece mantenuto nel tratto di Via Soldaini, dall’intersezione con Via di Filicaja fino alla località Podere La Motta.

Ulteriori provvedimenti sono stati disposti prevedendo la riduzione del limite di velocità e introducendo una nuova segnaletica verticale e orizzontale con una doppia striscia continua a terra.

E’ infine allo studio con la Città Metropolitana di Firenze e la Polizia Municipale, la possibilità di istituire dei controlli fissi per verificare il rispetto delle norme, che, presentate in Consiglio Comunale, sono state largamente condivise.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa