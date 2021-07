Mostra del Chianti, gli appuntamenti fino a domenica

La Mostra del Chianti a Montespertoli prosegue con successo e si appresta a chiudere con il primo fine settimana di luglio, ogni sera ha visto numerose persone, cittadini ma anche turisti, che hanno potuto godere del vino e del cibo.

Piazza del Popolo, dalle ore 19, ha visto un'importante affluenza di persone che con l'ora dell'aperitivo hanno iniziato a degustare il vino proposto dalle Aziende Agricole; gli spettacoli sul palco e l'area bambini con giochi di legno hanno attirato molte famiglie anche nei primi giorni della settimana richiamando così, alla festa, target diversi.

Piazza Machiavelli, invece, si è dimostrata un luogo vincente per le degustazioni programmate. Passando dal Sangiovese allo Champagne i visitatori hanno potuto godere del primo fresco serale al tramonto, imparando e ascoltando il gran lavoro che c'è dietro alla lavorazione del vino.

Montespertoli, gemellata con Epernay, ha colto l'occasione di questa rinnovata Mostra del Chianti per invitarli a presentare lo Champagne di Robert Allait alla festa, un'accoppiata vincente che ha incontrato il favore del pubblico.

Da oggi, giovedì 1 luglio fino a domenica 4, tanti ancora sono gli appuntamenti da non perdere alla Mostra del Chianti. Ogni sera una degustazione diversa, dalle grappe ai vinsanti, sempre nella rilassante cornice di piazza Machiavelli.

La serata di oggi partirà con il premio sportivo “Cino Cinelli e Paolo Vanni” sul palco in Piazza del Popolo, alle ore 18.30, venerdì proiezione della partita Italia-Belgio e concerto di Tonno, sabato sarà protagonista l'asta benefica in favore dell'Ospedale Pediatrico Meyer "Etichetta d'artista" promossa dalle aziende del territorio e domenica, un ultimo incontro dedicato alla narrativa per bambini e ragazzi.

Da domani a domenica riapre anche la “Via dei Mestieri” realizzata dal Gruppo Novecento nella quale il visitatore potrà rivivere i mestieri tipici della vita dei primi anni del secolo scorso.

La Mostra del Chianti si concluderà domenica 4 luglio con la finale del “Torneo delle Contrade” e il concerto del gruppo “Quarto Podere”.

Il programma completo è disponibile su www.mostradelchianti.it o sulla pagina facebook e instagram Mostra del Chianti.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa